Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 07:30

A TUSCANIA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CORPUS DOMINI, ATTIVI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL RIPOSO DALLE ORE 14 E FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI

A FORMELLO, FINO AL 20 GIUGNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO DI VIA PANTANICCI, ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE FINO A 35 QUINTALI

A FIUMICINO DOMANI 15 GIUGNO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO IL CANALE DI BONIFICA IN VIA COSTALUNGA, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO

PREVISTE AD ANZIO PER IL 18 GIUGNO LIMITAZIONI AL TRAFFICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE IN VIA PORTO NERONIANO E VIA PADRE LOMBARDI DALLE ORE 7 E FINO ALLE ORE 18.00

A GAETA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LUNGOMARE CABOTO ATTIVO DIVIETO SI SOSTA IN VIA BUONOMO TRA PIAZZA MARE DELL’ARCO E CORSO CAVOUR DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

