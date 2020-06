Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 08.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE TANGENZIALE EST

SI RALLENTA IN VIA SALARIA A MONTEROTONDO, TRA VIA MONTE GRAPPA E VIA VAL PADANA NEI DUE SENSI

A MORLUPO RALLENTAMENTI IN VIA SAN MICHELE IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA STATALE FLAMINIA

MENTRE A VITERBO SI STA IN CODA IN VIA SANTA MARIA IN GRADI ALL’ALTEZZA DI VIA SABOTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A TUSCANIA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CORPUS DOMINI, ATTIVI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE E DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL RIPOSO DALLE ORE 14 E FINO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI

