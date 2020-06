Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 09:30

DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 09.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA PROVINCIALE LITORANEA SI RALLENTA A TORAVIANICA ALL’ALTEZZA DI VIALE DANIMARCA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA ARDEATINA A TOR SAN LORENZO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO A VELLETRI ALL’ALTEZZA DI VIA COLLE DEI MARMI NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA REGIONALE CARPINETATA A COLLEFERRO RALLENTAMENTI TRA LA PROVINCIALE ARIANA E VIA BRUNO BUOZZI IN DIREZIONE CASILINA

MENTRE A VALMONTONE SI STA IN CODA SULLA PRINCIPALE VIA GENAZZANO TRA VIA SANT’ANNA E VIA FORMALE NUOVO NELLE DUE DIREZIONI

A ZAGAROLO, TRAFFICO RALLENTATO IN VIA VALLE DEL FORMALE TRA PIAZZA DEL MERCATO E VIA COLLE BARCO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE A GROTTAFERRATA SI STA IN CODA IN VIA MOLA CAVONA ALL’ALTEZZA DI VICOLO GROTTE MARIA NELLE DUE DIREZIONI

