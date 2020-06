Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 10:30

DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA

PERCORRENDO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE A PAVONA TRA LA REGIONALE NETTUNENSE E LA STAZIONE DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STATALE AURELIA SI RALLENTA A SANTA MARINELLA TRA LUNGOMARE MARCONI E VIA DELLE VIGNACCE NELLE DUE DIREZIONI

MENTRE AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E PIAZZA DEL MOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, SERVIZIO TRAM 3 E 19 RALLENTATO PER GUASTO TECNICO, PREVISTI RITARDI E LIMITAZIONI

