Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 11:30

di - 14 Giugno 2020 - 11:30

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    DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
    SUL LITORALE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA ARDEATINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
    IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
    MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A FONTENUOVA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE SULLA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A MONTEROTONDO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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