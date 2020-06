Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 11:30

DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA

SUL LITORALE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA ARDEATINA SI RALLENTA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI RALLENTA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A FONTENUOVA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SULLA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A MONTEROTONDO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA

