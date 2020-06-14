Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 12:30

di - 14 Giugno 2020 - 12:30

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    GIUGNO 2020 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA
    PERCORRENDO LA STATALE APPIA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE LATINA
    SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO AD APRILIA, TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A FONTENUOVA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE SULLA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A MONTEROTONDO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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