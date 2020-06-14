Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 13:30

di - 14 Giugno 2020 - 13:30

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    DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ROMANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
    SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VI DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
    SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    RALLENTAMENTI SULLA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRA VIA DELLA MECCANICA E VIA DELLA COGNA IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
    PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ARICCIA, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
    SI RALLENTA IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA, TRA VIA VALLE DEI CORSI E VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE SULLA STATALE SALARIA TRAFFICO RALLENTATO A MONTEROTONDO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA MONTE CIRCEO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    Servizio fornito da Astral

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