Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 15:30
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VIABILITA’ DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA RETE DELLA METROPOLITANA, CON L’INIZIO DELLA FASE 3 E’ RIPRESO IL CONSUETO ORARIO SERALE DEL FINE SETTIMANA, CON ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA ALL’1.30; SULLA LINEA B, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO CON LA METRO C, SINO AL 26 GIUGNO, AD ECCEZIONE DEL SABATO E DELLA DOMENICA, IL SERVIZIO TERMINA ALLE 21 NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA; SEMPRE PER LAVORI, ULTIME CORSE ALLE ORE 21 ANCHE SULLA LINEA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA; SU ENTRAMBE LE LINEE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVI BUS NAVETTA;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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