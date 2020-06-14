Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 17:30
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VIABILITA’ DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SULLA A24 ROMA TERAMO SI PROCEDE A RILENTO NEI PRESSI DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E CASILINA;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;
PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DELLA VANDRA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA A CURA DI ASTRAL SPA, ATTIVO LIMITE DI VELOCITA’ DI 30 KM/H TRA IL KM 24+500 ED IL KM 25+700; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral