Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 18:30
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VIABILITA’ DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI;
UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULL’AURELIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TORRIMPIETRA FINO A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral