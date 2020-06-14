Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 19:00
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VIABILITA’ DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SULLA A24 ROMA TERAMO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA, AL MOMENTO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO;
SEMPRE VERSO ROMA UN ALTRO INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI SULL’AURELIA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TORRIMPIETRA FINO A CASTEL DI GUIDO;
A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI OSTIA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral