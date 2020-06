Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2020 ore 19:30

VIABILITA’ DEL 14 GIUGNO 2020 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

SULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ STATO CHIUSO IL TRATTO NEI PRESSI DEL KM 21; ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE; AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TORRIMPIETRA FINO A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE ROMA;

PER IL RESTO TRAFFICO INTENSO SU MOLTE PRINCIPALI ARTERIE DOVUTO AI RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, NEL DETTAGLIO SULLA A1 ROMA NAPOLI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULLA A1 ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA MONTEPORZIO E LA BARRIERA DI ROMA SUD;

RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

Servizio fornito da Astral