Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2021 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 14 GIUGNO 2021 ORE 18.20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE E STATA RIAPERTA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI CAMPO VERDE, IN PRECEDENZA BLOCCATA A SEGUITO DI UN SINISTRO, PREMANGONO CODE TRA CAMPO VERDE E GENIO CIVILE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, IN SENSO OPPOSTO TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL5 ROMA PISA IN PRECEDENZA RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA ROMA OSTIENSE E ROMA SAN PIETRO, I CONVOGLI HANNO REGISTRATO FINO A 30 MINUTI DI RITARDO

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. IN VISTA DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI’16 GIUGNO, LE LINEE S03, S06 ED S13 EFFETTUERANNO IL SERVIZIO POMERIDIANO DALLE 13.00 ALLE 16.00. IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO A VIA PIETRO DE COUBERTIN.

INVECE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MILLE MIGLIA” A PARTIRE DA MERCOLEDI’16 GIUGNO E FINO AL 19 GIUGNO, LE STESSE LINEE S03, S06 ED S13 SUBIRANNO MODIFICHE DI PERCORSO.

