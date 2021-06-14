Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 14 GIUGNO 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE TROVIAMO DELLE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO TRA TOGLAITTI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIMAMO DELLE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO DI DIREZIONE DI APRILIA, MENTRE IN SENSO OPPOSTO IL TRAFFICO RISULTA FORTEMENTE RALLENTATO TRA CAMPO VERDE E GENIO CIVILE
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: ATTIVE LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL S.P.A. PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. IN VISTA DEI CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO NELLA GIORNATA DI MERCOLEDI’16 GIUGNO, LE LINEE S03, S06 ED S13 EFFETTUERANNO IL SERVIZIO POMERIDIANO DALLE 13.00 ALLE 16.00. IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO A VIA PIETRO DE COUBERTIN.
INVECE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MILLE MIGLIA” A PARTIRE DA MERCOLEDI’16 GIUGNO E FINO AL 19 GIUGNO, LE STESSE LINEE S03, S06 ED S13 SUBIRANNO MODIFICHE DI PERCORSO.
DA TOMMASO RENZI E DA ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral