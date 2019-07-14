Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 07:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 MILANO NAPOLI AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE RACCORDO AL KM 531+000 TRAFFICO BLOCCATO PER VEICOLO IN FIAMME PRESTARE ATTENZIONE
PASSIAMO AL RACCORDO, IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE TRAFFICO SCORREVOLE
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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