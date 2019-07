Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 08:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 MILANO NAPOLI AL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE RACCORDO AL KM 531+000 RALLENTAMENTI PER VEICOLO DANNEGGIATO IN STRADA

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PIU’ AVANTI CODE TRA LA MAGLIANA E LA ROMA FIUMICINO

TRAFFICO IN AUMENTO CON RALLENTAMENTI:

SU VIA DI PRATICA TRA LA PONTINA E VILLAGGIO AZZURO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

E SULLA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA TORVAIANICA E CASTEL FUSANO

IN USCITA DA ROMA CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:

RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral