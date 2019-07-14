Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 09:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA FLAMINIA E CASSIA VEIENTANA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA A24 ROMA TERAMO E LA NOMENTANA
IN USCITA DA ROMA CODE
SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE
E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO
TRAFFICO IN AUMENTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA GRA MARINA DI ARDEA E CASTEL FUSANO
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO:
RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
DA DOMANI 15 LUGLIO VERRA’ EFFETTUATO DA COTRAL IL SERVIZIO SOSTITUTIVO SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA TRA MONTEBELLO E CATALANO. I BUS FERMERANNO IN PROSSIMITA’ DELLE UNDICI STAZIONI COMPRESE NEL TRATTO FERROVIARIO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral