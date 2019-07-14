Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 10:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN USCITA DA ROMA CODE
SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA
E SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO
TRAFFICOTA LA LITORANEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
A CENTOCELLE CONTINUANO I LAVORI SU VIA DEI FAGGI PERTANTO LA CIRCOLAZIONE DEI TRAM 5 E 14 E’ SOSPESA E SOSTITUITA DALLA LINEA TRAM 514,
MENTRE LA LINEA 19 E’ SOSTITUITA DAL BUS 519 SOLO NEL TRATTO PRENESTE / GERANI, REGOLARE IL RESTANTE TRATTO
DA DOMANI 15 LUGLIO VERRA’ EFFETTUATO DA COTRAL IL SERVIZIO SOSTITUTIVO SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA TRA MONTEBELLO E CATALANO. I BUS FERMERANNO IN PROSSIMITA’ DELLE UNDICI STAZIONI COMPRESE NEL TRATTO FERROVIARIO
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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