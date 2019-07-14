Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 12:20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD CON TRAFFICO RALLENTATO PER LAVORI TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E PONTINA
TRAFFICATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
L’AURELIA TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA
LA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO
CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE CAMPO DI CARNE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
DA DOMANI 15 LUGLIO VERRA’ EFFETTUATO DA COTRAL IL SERVIZIO SOSTITUTIVO SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA TRA MONTEBELLO E CATALANO. I BUS FERMERANNO IN PROSSIMITA’ DELLE UNDICI STAZIONI COMPRESE NEL TRATTO FERROVIARIO
INFINE LE MANIFESTAZIONI:
NEL POMERIGGIO A ROMA TRA LE 17,30 E LE 19.30, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’, UN CORTEO PERCORRERA’ LE STRADE TRA PIAZZA MADONNA DI LORETO E PIAZZA DEL POPOLO. VIA DEL CORSO SARA’ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO. POSSIBILI DEVIAZIONI E STOP PER 18 LINEE BUS
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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