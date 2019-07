Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 13:20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE AD ECCEZIONE DEL TRATTO ARDEATINA APPIA IN ESTERNA DOVE SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI

CODE E RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO

SIO RALLENTA SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

DA DOMANI 15 LUGLIO VERRA’ EFFETTUATO DA COTRAL IL SERVIZIO SOSTITUTIVO SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA TRA MONTEBELLO E CATALANO. I BUS FERMERANNO IN PROSSIMITA’ DELLE UNDICI STAZIONI COMPRESE NEL TRATTO FERROVIARIO

INFINE LE MANIFESTAZIONI:

NEL POMERIGGIO A ROMA TRA LE 17,30 E LE 19.30, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’, UN CORTEO PERCORRERA’ LE STRADE TRA PIAZZA MADONNA DI LORETO E PIAZZA DEL POPOLO. VIA DEL CORSO SARA’ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO. POSSIBILI DEVIAZIONI E STOP PER 18 LINEE BUS

DA MARIA ROSARIA TORTOLA È TUTTO

