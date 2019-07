Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ SCORREVOLE

SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA MACCARESE FREGENE

E SI RALLENTA SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA

RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO:

RICORDIAMO CHE OGGI SULLA METRO A IL TRATTO ANAGNINA SUBAUGUSTA E’ CHIUSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE. IL COLLEGAMENTO VIENE EFFETTUATO CON BUS SOSTITUTIVO. REGOLARE IL SERVIZIO DELLA METRO TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

DA DOMANI 15 LUGLIO VERRA’ EFFETTUATO DA COTRAL IL SERVIZIO SOSTITUTIVO SULLA LINEA ROMA VITERBO EXTRAURBANA TRA MONTEBELLO E CATALANO. I BUS FERMERANNO IN PROSSIMITA’ DELLE UNDICI STAZIONI COMPRESE NEL TRATTO FERROVIARIO

INFINE LE MANIFESTAZIONI:

NEL POMERIGGIO A ROMA TRA LE 17,30 E LE 19.30, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’, UN CORTEO PERCORRERA’ LE STRADE TRA PIAZZA MADONNA DI LORETO E PIAZZA DEL POPOLO. VIA DEL CORSO SARA’ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO. POSSIBILI DEVIAZIONI E STOP PER 18 LINEE BUS

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral