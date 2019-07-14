Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE CONTINUA A PROVOCARE CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE IN QUESTO MOMENTO E’ ANCORA SCORREVOLE
SI RALLENTA SULL’AURELIA TRA TESTA DI LEPRE E MALAGROTTA VERSO ROMA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE LE MANIFESTAZIONI:
NEL POMERIGGIO A ROMA TRA LE 17,30 E LE 19.30, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’, UN CORTEO PERCORRERA’ LE STRADE TRA PIAZZA MADONNA DI LORETO E PIAZZA DEL POPOLO. VIA DEL CORSO SARA’ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO. POSSIBILI DEVIAZIONI E STOP PER 18 LINEE BUS
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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