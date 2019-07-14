Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO
SI RALLENTA SULL’AURELIA TRA MALAGROTTA E RACCORDO VERSO ROMA
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE LE MANIFESTAZIONI:
DALLE 17,30 E FINO ALLE 19.30, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’, UN CORTEO STA PERCORRENDO LE STRADE TRA PIAZZA MADONNA DI LORETO E PIAZZA DEL POPOLO. VIA DEL CORSO E’ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO. POSSIBILI DEVIAZIONI E STOP PER 18 LINEE BUS
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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