Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA INTERNA

SEMPRE SUL RACCORDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE TRA LA COLOMBO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

ANCORA CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E MALAGROTTA IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO ECASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DEI PINI E CASTEL FUSANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE LE MANIFESTAZIONI:

DALLE 17,30 E FINO ALLE 19.30, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISABILITA’, UN CORTEO STA PERCORRENDO LE STRADE TRA PIAZZA MADONNA DI LORETO E PIAZZA DEL POPOLO. VIA DEL CORSO E’ CHIUSA TRA PIAZZA VENEZIA E LARGO CHIGI PER IL TEMPO NECESSARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO. POSSIBILI DEVIAZIONI E STOP PER 18 LINEE BUS

