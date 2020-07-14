Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 08:45

di - 14 Luglio 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 8.20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA
    IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA PALMIRO TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA
    SI STA IN CODA ANCHE SULL’ULTIMO TRATTO DELLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
    SULLA BRACCIANESE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO #SANTAMARIADIGALERIA , PROVOCA CODE DA VIA DI #TRAGLIATELLA VERSO #ROMA . RIPERCUSSIONI IN IMMISSIONE DA #ANGUILLARESE E #VIADELLASTAZIONEDICESANO
    SULLA ARDEATINA CODE ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA IN PROSSIMITA’ DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA NAZARENO STRAMPELLI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
    VIA DEI CINQUE ARCHI IL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CAUSA CODE TRA VIA LINOSA E VIA TRE CANCELLI PISCINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PER I CANTIERI
    A12 ROMA TARQUINIA
    PERSONALE DI #AUTOSTRADE SU STRADA PER #LAVORI TRA #TORRIMPIETRA E #SANTASEVERA IN DIREZIONE #CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE!
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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