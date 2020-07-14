Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 8.20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA
IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA PALMIRO TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA
SI STA IN CODA ANCHE SULL’ULTIMO TRATTO DELLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA BRACCIANESE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO #SANTAMARIADIGALERIA , PROVOCA CODE DA VIA DI #TRAGLIATELLA VERSO #ROMA . RIPERCUSSIONI IN IMMISSIONE DA #ANGUILLARESE E #VIADELLASTAZIONEDICESANO
SULLA ARDEATINA CODE ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE SI STA IN CODA IN PROSSIMITA’ DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA NAZARENO STRAMPELLI E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
VIA DEI CINQUE ARCHI IL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CAUSA CODE TRA VIA LINOSA E VIA TRE CANCELLI PISCINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER I CANTIERI
A12 ROMA TARQUINIA
PERSONALE DI #AUTOSTRADE SU STRADA PER #LAVORI TRA #TORRIMPIETRA E #SANTASEVERA IN DIREZIONE #CIVITAVECCHIA PRESTARE ATTENZIONE!
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral