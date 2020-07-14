Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 9.20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CONTINUANO LE CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA
MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DELLA PALMIRO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA
SI STA IN CODA ANCHE SULL’ULTIMO TRATTO DELLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SULLA TIBURTINA CODE PER #INCIDENTE TRA #VILLALBA E #VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI
SULLA ARDEATINA SI ALLUNGANO LE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE
SU VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA
ANCHE SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA MONTEROTONDO SCALO E VIA DELLA MARCIGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERMANGONO LE CODE SULLA BRACCIANESE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA DA VIA DI TRAGLIATELLA IN DIREZIONE ROMA
PER I CANTIERI
SULLA #A12 #ROMATARQUINIA PERSONALE DI #AUTOSTRADE SU STRADA PER #LAVORI TRA #TORRIMPIETRA E #ROMAFIUMICINO IN DIREZIONE #ROMA PRESTARE ATTENZIONE!
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral