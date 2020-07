Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 9.20 FRANCESCO TITOTTO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CONTINUANO LE CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA

MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA TOR BELLA MONACA E A24

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ALL’ALTEZZA DELLA PALMIRO TOGLIATTI E TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUESTA

SI STA IN CODA ANCHE SULL’ULTIMO TRATTO DELLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SULLA TIBURTINA CODE PER #INCIDENTE TRA #VILLALBA E #VILLANOVA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA ARDEATINA SI ALLUNGANO LE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DELLA FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE

SU VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA DALLA LAURENTINA ALLA PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO

CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE ROMA

ANCHE SULLA SALARIA SI STA IN CODA TRA MONTEROTONDO SCALO E VIA DELLA MARCIGLIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERMANGONO LE CODE SULLA BRACCIANESE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA DA VIA DI TRAGLIATELLA IN DIREZIONE ROMA

PER I CANTIERI

SULLA #A12 #ROMATARQUINIA PERSONALE DI #AUTOSTRADE SU STRADA PER #LAVORI TRA #TORRIMPIETRA E #ROMAFIUMICINO IN DIREZIONE #ROMA PRESTARE ATTENZIONE!

