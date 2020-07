Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 10.20 FRANCESCO TITOTTO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA TRA FLAMINIA E CASSIA PER UN INCIDENTE ORMAI RISOLTO

SEMPRE SUL RACCORDO IN ESTERNA, SI RALLENTA ANCHE TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA TUSCOLANA E APPIA

SULLA ARDEATINA PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E VIA DI CASTEL DI LEVA IN DIREZIONE DI QUESTA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE

SULLA NETTUNENSE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO

AD ARTENA SULLA PROVINCIALE ARIANA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE CAUSANO CODE TRA VIA DEI PETTIROSSI E VIA VALLE DELL’OSTE

SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA IL SERVIZIO DELLA METRO C è SOSPESO PER LAVORI DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI

SULLA A12 ROMATARQUINIA SEGNALIAMO PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA TORRIMPIETRA E ROMAFIUMICINO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. PRESTARE ATTENZIONE!

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’

ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral