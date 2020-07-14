Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 11:30

di - 14 Luglio 2020 - 11:30

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    VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 11.20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA
    SULLA ARDEATINA CODE TRA VIA DON UMBERTO TERENZI E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE
    SULLA NETTUNENSE INCIDENTE ORMAI RISOLTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GIARDINI. PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INTERVENTI DI PULITURA TRA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO
    SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI
    SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER I CANTIERI
    OGGI ATTIVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IL KM 0 E IL KM 3+690 IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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