Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 11.20 FRANCESCO TITOTTO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

SULLA ARDEATINA CODE TRA VIA DON UMBERTO TERENZI E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE

SULLA NETTUNENSE INCIDENTE ORMAI RISOLTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI GIARDINI. PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INTERVENTI DI PULITURA TRA PONTINA E CAMPO DI CARNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA AURELIA CODE A TRATTI TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI E VILLALBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER I CANTIERI

OGGI ATTIVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IL KM 0 E IL KM 3+690 IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’

ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral