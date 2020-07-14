Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULLA ARDEATINA CODE TRA VIA VALERIO GIACOMINI E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO
SULLA STATALE APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO, ALBANO LAZIALE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PIù A SUD SEMPRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN LOCALITA’ TOR TRE PONTI
PER TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA IL SERVIZIO DELLA METRO C è SOSPESO PER LAVORI DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
PER I CANTIERI
OGGI ATTIVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IL KM 0 E IL KM 3+690 IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
VIA DEI CINQUE ARCHI IL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CAUSA CODE TRA VIA LINOSA E VIA TRE CANCELLI PISCINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALIAMO PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE!
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral