Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 12:30

di - 14 Luglio 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    SULLA ARDEATINA CODE TRA VIA VALERIO GIACOMINI E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE
    IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO
    SULLA STATALE APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO, ALBANO LAZIALE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PIù A SUD SEMPRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN LOCALITA’ TOR TRE PONTI
    PER TRASPORTO PUBBLICO
    A ROMA IL SERVIZIO DELLA METRO C è SOSPESO PER LAVORI DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
    PER I CANTIERI
    OGGI ATTIVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IL KM 0 E IL KM 3+690 IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    VIA DEI CINQUE ARCHI IL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CAUSA CODE TRA VIA LINOSA E VIA TRE CANCELLI PISCINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALIAMO PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE!
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBLITA’
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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