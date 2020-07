Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO

AL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA ARDEATINA CODE TRA VIA VALERIO GIACOMINI E VIA DI CASTEL DI LEVA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL SANTUARIO DEL DIVINO AMORE

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PERMANGONO CODE TRA LAURENTINA E PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER LAVORI ALLA CONDOTTA IDRICA ALL’ALTEZZA DI VIA CAMPOBELLO

SULLA STATALE APPIA SI STA IN CODA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO, ALBANO LAZIALE E SANTA MARIA DELLE MOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PIù A SUD SEMPRE SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA IN LOCALITA’ TOR TRE PONTI

PER TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA IL SERVIZIO DELLA METRO C è SOSPESO PER LAVORI DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI

PER I CANTIERI

OGGI ATTIVI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA MIGLIARA 47 TRA IL KM 0 E IL KM 3+690 IN LOCALITA’ BORGO PASUBIO CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

VIA DEI CINQUE ARCHI IL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI CAUSA CODE TRA VIA LINOSA E VIA TRE CANCELLI PISCINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA A1 ROMA NAPOLI SEGNALIAMO PERSONALE DI AUTOSTRADE SU STRADA PER LAVORI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ROMA. PRESTARE ATTENZIONE!

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO

