Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI

APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’A24 ROMA TERAMO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA

SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI RACCORDO E SETTECAMINI ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI

A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA

SCENDENDO PIU’ A SUD, TROVIAMO CODE RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO I LIDI BALNEARI SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA NEL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

