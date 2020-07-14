Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI PER LAVORI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCENDIO ALTEZZA USCITA CASALE LUMBROSO NEI DUE SENSI DI MARCIA E CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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