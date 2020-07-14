Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA CODE SULLA PONTINA PER INCIDENTE TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral