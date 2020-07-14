Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 18:45

di - 14 Luglio 2020 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    ANCORA CODE SULLA PONTINA PER INCIDENTE TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
    CODE A TRATTI ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA E RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
    SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA
    A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA
    PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’
    ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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