Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA CODE SULLA PONTINA PER INCIDENTE TRA VIA DI VALLELATA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI ANCHE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA SP23A PALOMBARESE CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA #VIADISANTALUCIA
SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA METRO “C” NELLA TRATTA SAN GIOVANNI- AMBA ARADAM-COLOSSEO
DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, LA LINEA E’ SOSPESA E SOSTITUITA DALLE LINEE BUS MC E MC3
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, UN SALUTO DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBLITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral