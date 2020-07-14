Viabilità Roma Regione Lazio del 14-07-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 14 LUGLIO 2020 ORE 20.15 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA CASILINA CODE TRA BORGHESIANA E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’ARDEATINA CODE TRA IL RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE FALCOGNANA
A NORD DELLA CAPITALE SULLA CASSIA CI SONO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA
CODE A TRATTI SU VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA METRO “C” NELLA TRATTA SAN GIOVANNI- AMBA ARADAM-COLOSSEO
DALLE ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI, LA LINEA E’ SOSPESA E SOSTITUITA DALLE LINEE BUS MC E MC3
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral