Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 07:30

PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN PULMAN CHE A PRESO FUOCO E STATO NECESSARIO BLOCCARE LA CIRCOLAIZONE VEICOLARE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI ROMA, PER CHI E IN VIAGGIO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI PER PRENDERE LA CASILINA E RIENTRARE NELL’AUTOSTRADA ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, DOVE RICORDIAMO CHE FINO AL 3 SETTEMBRE SI TERRANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI SICURAZZA DA PARTE DI ANAS SULLA SS148 PONTINA TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI SI ATTUERANNO CHIUSURE ALTERNATE DELLE CORSIE, CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE TUTTO IN FUNZIONE DEI LAVORI

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CONINUA LA SOPENSIONE DELLA CIRCOLAIZONE DELLA METRO A PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA, NELLA GIORNATA ODIERNA VI SARA LA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE TRA SAN GIOCANNI E OTTAVIANO, TRANSITO REGOLARE SULLE RESTANTI FERMATE DELLA LINEA.

