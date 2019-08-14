Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE E STATO SPENTO E MESSO IN SICUREZZA IL VEICOLO IN FIAMME CHE CAUSAVA LA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE TRA ANANGNI E COLLEFFERO IN DIREIZONE DI ROMA, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE PER IL TRAFFICO INTENSO TRA ANAGNI E COLLEFERRO
SPOSTANDOCI NELLA PROVINCIA DI VITERVO A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE SULL SS675 UMBRO LAZIALE ALL’ALTEZZA DI CASTEL D’ASSO IN DIREIZONE DI VITERBO.
PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CONINUA LA SOPENSIONE DELLA CIRCOLAIZONE DELLA METRO A PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA, NELLA GIORNATA ODIERNA VI SARA LA CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE TRA SAN GIOCANNI E OTTAVIANO, TRANSITO REGOLARE SULLE RESTANTI FERMATE DELLA LINEA.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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