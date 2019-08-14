Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 09:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A1 ROMA-NAPOLI, DOVE TROVIAMO CODE TRA ANANGI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTIAMOCI NELLA PROVINCIA DI VITERBO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA SULLA UMBRO LAZIALE ALL’ALTEZZA DI CASTEL D’ASSO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA, E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO E LAVINIO, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI SU VIA DOMIZIANA TRA SANTA CROCE E FORMIA IN DIREIZONE DI QUEST’ULTIMA
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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