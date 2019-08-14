Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA REGIONE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA DIREZIONE ROMA TRA POMEZIA E TRIGORIA
A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL ROMANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VITINIA A LIDO DI CASTEL FUSANO PRESENZA DI LAVORI ALTEZZA DI ACILIA
TRAFFICO INTENSO SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CODE A TRATTI SU VIA DOMIZIANA TRA SANTA CROCE E FORMIA IN DIREZONE DI QUEST’ULTIMA
RICORDIAMO INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral