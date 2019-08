Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO A TUTTI E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA REGIONE

SULLA AURELIA TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, SU ENTRAMBE LE DIREZIONI

A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VITINIA A LIDO DI CASTEL FUSANO PRESENZA DI LAVORI ALTEZZA DI ACILIA

TRAFFICO INTENSO SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SU VIA DOMIZIANA CODE A TRATTI TRA L’INTERSEZIONE CON VIA AUSONIA E VIA ALCIDE DE GASPERI DIREZIONE FORMIA

SI SEGNALANO INFINE LAVORI IN CORSO SULLA PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE DA OGGI FINO AL 19 AGOSTO SARA CHIUSA LA TRATTA DELLA METRO A SANGIOVANNI – OTTAVIANO. SARA ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5

DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral