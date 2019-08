Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

SULLA A24 ROMA-TERAMO CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI ROVIANO DIREZIONE TERAMO

SU VIA CASILINA CODE A TRATTI DAL GRA A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA AURELIA TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, SU ENTRAMBE LE DIREZIONI

A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA DA VITINIA A LIDO DI CASTEL FUSANO

SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE ALTEZZA PRATICA DI MARE IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E ANZIO IN ENTRAMBI I SENSI

TRAFFICO RALLENTATO SU VIA TERRACINA TRA SAN FELICE CIRCEO E TERRACINA NEI DUE SENSI

IN FINE, PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO LA SOSPENSIONE DELLA CORSA PONZA – ANZIO DELLE ORE 17:30 E DELLA FORMIA – VENTOTENE DELLE ORE 18.15

