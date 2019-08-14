Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-ROMA PER UN INCENDIO SEGNALATO ALL’ALTEZZA DEL KM 536+000 TRA GUIDONIA MONTECELIO ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD.
CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E LA BARRIERA ROMA SUD IN DIREZIONE DELL’A1.
PER MATERIALI DISPERSI, INVECE, CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA IL RACCORDO E SPINACETO VERSO POMEZIA.
CODE PER TRAFFICO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE, INVECE, TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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