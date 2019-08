Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. IN DIREZIONE OPPOSTA, SEMPRE PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO.

RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO STESSO, CON CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA.

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 19 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA. ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5. IL SERVIZIO SARÀ REGOLARE, INVECE, TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

