Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO ROMA. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.
RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA.
MOLTO TRAFFICATA LA VIA LITORANEA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
CI SPOSTIAMO A SAN FELICE CIRCEO, CI SONO CODE PER INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE 87 BADINO TRA VIA MEDIANA VECCHIA E VIALE REGINA ELENA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
PIU A SUD, CODE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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