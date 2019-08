Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI

ARIANNA CAROCCI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO ROMA. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.

RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ESTERNA.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA LITORANEA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO A SAN FELICE CIRCEO, CI SONO CODE PER INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE 87 BADINO TRA VIA MEDIANA VECCHIA E VIALE REGINA ELENA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

PIU A SUD, CODE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

ARIANNA CAROCCI

