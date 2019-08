Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA PONTINA, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL ROMANO VERSO POMEZIA.

MOLTO TRAFFICATA LA VIA LITORANEA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

ANDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FARNETO; AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ED INFINE, SEMPRE PER INCIDENTE, ABBIAMO CODE SULLA FLACCA TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

DA ARIANNA CAROCCI PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral