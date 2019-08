Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 14 AGOSTO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALL’AURELIA, DOVE SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA; AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CI SPOSTIAMO SULLA LITORANEA, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DISAGI PER CHI PERCORRE LA VIA LAURENTINA, DOVE TROVIAMO CODE, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA ARDEA E MARINA DI ARDEA, SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

ANDIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO ALL’ALTEZZA DI FARNETO IN ENTRAMBI I SENSI.

ALTRO INCIDENTE SULLA FLACCA, CODE A TRATTI TRA GAETA E FORMIA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

PER OGGI È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

