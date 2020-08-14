Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 09.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
RICORDIAMO CHE OGGI A PRIVERNO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI FESTAGGIAMENTI RELIGIOSI E’ PREVISTO FINO AL 17 AGOSTO DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 23:00 IL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE E L’INTERDIZIONE AL TRAFFICO IN VIA CONSOLARE NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DEL XX SETTEMBRE E PIAZZA GIOVANNI XXIIi
A SUBIACO: PER LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 7 DI OGGI E FINO A FINE LAVORI, ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA SULLA SALITA DON GIGI, VIA SALVO D’ACQUISTO E PIAZZA PALMA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA AV NAPOLI ROMA IL SERVIZIO FERROVIARIO E’ RALLENTATO PER GUASTO TECNICO, SI SREGISTRANO RITARDI FINO A 25 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
SULLA LINEA FL6 ROMA- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO
LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO E PARZIALMENTE , DAL 24 AL 30 AGOSTO. SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
PASSIAMO AL TRASPOROT PUBBLICO
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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