Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 12.20 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SU TUTTO IL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE
SULL’A1 ROMA NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE TRA CASSINO E SAN VITTORE IN DIREZIONE NAPOLI, IL TRAFFICO STA TORNANDO SCORREVOLE
SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO NEI DUE SENSI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO
LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO. SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI
DA OGGI E FINO AL 30 AGOSTO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE, LA CIRCOLAZIONE SULLA TRATTA TIVOLI-AVEZZANO E’ INTERROTTA, ATTIVI SERVIZI BUS SOSTITUTIVI
RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE STAZIONI DI EUR MAGLIANA E LAURENTINA; I TRENI SONO SOSTITUITI DALLA LINEA BUS DENOMINATA MB4. GLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL PROSSIMO 23 AGOSTO.
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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