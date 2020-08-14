Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 18.20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A CAUSA ID INCIDENTE ALTEZZA PISANA
MENTRE PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA
INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONI POMEZIA PER FUMO IN CARREGGIATA A CAUSA DI INCENDIO
. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCI
SULLA SR313 DI PASSO CORESE RISOLTO L INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON RIMOZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO. CIRCOLAZIONE REGOLARE
SI RALLENTA SULLA VIA DLE MARE TRA VIA NETTUNENSE E SANAT PALOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SITUAZIONE ANALOGA
SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO
SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA
TRASPORTO FERROVIARIO
LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI ROMA CASILINA,INTERESSATE LE LINEE ROMA NAPOLI VIA CASSINO,VIA FORMIA, ROMA NETTUNO E ROMA VELLETRI E FRASCATI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA ROMA E CIAMPINO E TRA ROMA POMEZIA, CAMPOLEONE E LATINA
DA VALERIA VERNINI E ASTRAL INFOMOBLITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, IN ORAUN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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