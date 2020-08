Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 18.20 VALERIA VERNINI

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A CAUSA ID INCIDENTE ALTEZZA PISANA

MENTRE PRESTARE ATTENZIONE SU VIA PONTINA

INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONI POMEZIA PER FUMO IN CARREGGIATA A CAUSA DI INCENDIO

. AL MOMENTO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCI

SULLA SR313 DI PASSO CORESE RISOLTO L INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CON RIMOZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO. CIRCOLAZIONE REGOLARE

SI RALLENTA SULLA VIA DLE MARE TRA VIA NETTUNENSE E SANAT PALOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SITUAZIONE ANALOGA

SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO

SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

TRASPORTO FERROVIARIO

LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO PER INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO A SEGUITO DI INCENDIO DIVAMPATO NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI ROMA CASILINA,INTERESSATE LE LINEE ROMA NAPOLI VIA CASSINO,VIA FORMIA, ROMA NETTUNO E ROMA VELLETRI E FRASCATI. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA ROMA E CIAMPINO E TRA ROMA POMEZIA, CAMPOLEONE E LATINA

